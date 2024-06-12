جعجع لبري: "بما إنك ما بتخفش من شي فيك تدعي لجلسة انتخابات رئاسية جديّة"

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على منصة "إكس" وذلك في اطار الرد على موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن انّه لا يخاف من التهديدات، قائلاً: "دولة الرئيس بري: نحنا مبسوطين فيك إنك ما بتخفش من التهديدات، وعلى هذا الأساس بما إنك ما بتخفش من التهديدات، وما بتخفش من شي، فيك تدعي لجلسة انتخابات رئاسية جدية بدورات متتالية تا ننتخب رئيس للجمهورية تنفرج مع انتخابه قلوب اللبنانيين ولو من هالناحية".