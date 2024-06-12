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لقاء بين تكتل لبنان القوي واللقاء الديمقراطي: امكانية تشكيل قوة ضغط داخلية لتذليل العقبات التي تواجه الحوار

أخبار لبنان
2024-06-12 | 06:51
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لقاء بين تكتل لبنان القوي واللقاء الديمقراطي: امكانية تشكيل قوة ضغط داخلية لتذليل العقبات التي تواجه الحوار
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لقاء بين تكتل لبنان القوي واللقاء الديمقراطي: امكانية تشكيل قوة ضغط داخلية لتذليل العقبات التي تواجه الحوار

بحث وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل، مع اللقاءِ الديموقراطيّ برئاسة النائب تيمور جنبلاط، امكانية تشكيل قوة ضغط داخلية من اجل تذليل العقبات التي تواجِهُ الحوار وانتخاب رئيسٍ للجمهورية. 

ولفت النائب سيزار ابي خليل إلى أن الهدف تشكيل قوة ضاغطة باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة انتظام العمل بالدولة، كاشفا أنه "سيكون لنا بالاسبوع القادم وبعد الاعياد اجتماعات لمتابعة الخطوات اللازمة".

أما النائب هادي ابو الحسن فشدد بدوره على أنه من الضروري أن تتوفر الارادة للعبور إلى الاستحقاق الرئاسي، معتبرا أن اللبنانيين لا يستطيعون وحدهم انجاز الاستحقاق الرئاسي وعلينا انضاج الظروف المؤاتية لنلاقي اللحظة الاقليمية والدولية المناسبة.

أخبار لبنان

تكتل لبنان القوي

اللقاء الديمقراطي

الحوار

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