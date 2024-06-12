هاشم صفي الدين: سنزيد من عملياتنا "كمّاً ونوعاً"

توعّد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين بزيادة العمليات ضدّ اسرائيل "كمّاً ونوعاً"، رداً على "اغتيال" القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله بغارة ليلاً في جنوب لبنان.



وقال صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية، "إذا كانت رسالة العدو (..) النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي ... سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا".