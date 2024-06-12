دار نعمان للثقافة تكرّم الأديبة مي خليل

كرمت "دار نعمان للثقافة "الاديبة مي خليل، لنيلها احدى جوائز ناجي نعمان الادبية، على مجمل اعمالها.



ويذكر ان "جوائز ناجي نعمان الادبية" التي اطلقت عام ٢٠٠٢ تهدف الى تشجيع نشر الاعمال الادبية على نطاق عالمي. ويشارك فيها كل عام ٣٠٠٠ شاعر واديب وباحث، اما الفائزون لا يتعدون نسبة ٢ بالمئة من مجمل المشاركين الذين يأتون كل عام من نحو ٧٠ بلدا ويكتبون بنحو ٦٠ لغة.