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لقاء بين الطاشناق واللقاء الديمقراطي...تشديد على أهمية التسوية واللقاءات ولحوار
أخبار لبنان
2024-06-12 | 11:45
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لقاء بين الطاشناق واللقاء الديمقراطي...تشديد على أهمية التسوية واللقاءات ولحوار
استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان بحضور النائب هاغوب ترزيان, وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي، برئاسة رئيس الحزب الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور كل من النائب وائل بو فاعور والنائب هادي أبو الحسن والأستاذ ظافر ناصر والأستاذ حسام حرب.
وأكد ابو الحسن أنه من الخطأ التمسك بالمواقف المسبقة والتضحية بالرئاسة من اجل الشكليات، التي هي بداية الانتظام للاستحقاقات وتنظيم الدولة. وقال: "نتلاقى بالوسط مع الطاشناق، ولا بد من مقاربة الرئاسة تحت عنوان التسوية".
بدوره، شدد بقرادونيان على أهمية إدراك الاخطاء والاستعداد للاستفادة من اي ثغرة للوصول الى حل، وقال: "من هنا نحن من دعاة الحوار او مناقشة او لقاء، وبقدرتنا نساعد للوصول الى انتخاب رئيس قدر المستطاع".
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