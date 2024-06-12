حزب الوطنيين الأحرار: "الفدرالية لحماية لبنان من التقسيم"

تحت عنوان "الفدرالية لحماية لبنان من التقسيم"، طرح حزب الوطنيين الأحرار في مؤتمر موسع، مشروع "جمهورية لبنان الاتحادية، كحلٍ لمستقبل أفضل للبنان".



وشهد المؤتمر مناقشات حول ضرورة إعتماد الفدرالية كخيار إستراتيجي لحماية لبنان وإستقراره، في ظل التحديات الراهنة، كما تم التركيز على الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية لهذا الاقتراح، بهدف تفعيل النقاش العام والوصول إلى توافق وطني حوله.