ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان

أكد النائب وائل ابو فاعور ان "مسعى اللقاء الديمقراطي أُطلق لتحريك المياه الراكدة في الملف الرئاسي، والتحرك كان من منطلق المأزق الذي نعيش فيه لا نتيجة اشارة خارجية".



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "طرحان موجودان على الطاولة، الأول الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري، والثاني ضد الحوار وضد رئاسة بري لأي طاولة حوار".



وسأل "لماذا شيطنة الحوار بهذا الشكل؟ ألم نقم بحوارات سابقة كحوار الدوحة الذي أدى الى الاتفاق على البيان الوزاري وانتخاب الرئيس ميشال سليمان؟".



واضاف "لم يُطرح أي اسم رئاسي خلال الزيارة إلى قطر، والدوحة حرصت على التأكيد أنها تعمل ضمن "الخماسية"".



واشار الى ان " الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط نصح المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعدم المجيء إلى لبنان في حال عدم نضوج الأمور في الملف الرئاسي".



واعتبر ان "المشكلة اليوم ليست بالحوار بل بأن البعض يريد معرفة اسم الرئيس قبل الحوار"، لافتًا الى ان "اي رئيس يأتي بدون توافق "لن يحكم"".



وقال ابو فاعور "عندما حصل حوار في عهد الرئيس ميشال عون ألم يكن حينها عون طرفًا بالحوار وبالتالي لم معارضة ترؤس بري للحوار؟".



واضاف "باسيل يحاول ان يضع نفسه بموقع وسطيّ وبموقع صناعة الحدث ولديه مصلحة بأنه القطب المسيحي القادر على القيام بتسوية"، مشيرًا الى ان "النائب سامي الجميّل قال بوضوح انه مستعد لأن يكون مرناً ولكن هناك شروط".



ورأى انه "لا بد من حوار مع ايران وحزب الله يستطيع أن يقرر ما يناسبه وما لا يناسبه".



واشار الى ان " السعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان وهذا مناخ يجب أن يتوفر قبل أن تعود المملكة للاستثمار سياسيا، وهي ناشطة جدا في الخماسية ،والسفير السعودي حاول تقديم صيغ مرنة في الأسابيع القليلة الماضية للخروج من المأزق الحالي".



وقال ابو فاعور "لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى، وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه".



وفي سياق الحلقة، لفت الى انه " يجب أن تُعوّض الدولة لأهالي بيروت بعد انفجار المرفأ وللمتضررين من انفجار عكار أيضًا إلى جانب متضرري حرب الجنوب".



ودعا "لإعادة تشكيل لجنة وزارية تهتم بالملف السوري وهناك مناطق آمنة في سوريا ولكن العودة الكاملة اليوم غير مُيسّرة".



