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كرم للـLBCI: هناك تشاور دائم بين القوات والتيار الوطني الحر
أخبار لبنان
2024-06-13 | 04:33
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كرم للـLBCI: هناك تشاور دائم بين القوات والتيار الوطني الحر
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أنهم يرفضون أن تتم الدعوة الى جلسة حوار بشكل رسمي يتبعها جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية، قائلا: "نحن لن نحضر جلسة الحوار. ولكن بأي لحظة يتم الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس مفتوحة بدورات متتالية، فإن القوات اللبنانية ستكون أول فريق يحضر".
وعلّق كرم على مبادرة "التيار الوطني الحر" ومبادرة "الحزب التقدمي الإشتراكي"، قائلا: "كلا المبادرتين يمكن أن تصب في المجال الإيجابي وهذا يدل على أن ما طرحناه كقوات هو ألا حاجة لطاولة الحوار ويمكن التشاور مع بعضنا في لقاءات في المجلس النيابي بشكل لا تأخذ صفة الرسميات والأعراف ويمكن أن نزور بعضنا ونتناقش وهذه مسألة متاحة".
وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الرئيس نبيه بري ومحور الممانعة استطاعا بطريقة ما تحويل كل المبادرات الى "حوار حول طاولة حوار" بدلا من أن يكون حوار حول جلسة الانتخابات الرئاسية المفتوحة بدورات متتالية.
ورأى كرم أن محور الممانعة ليس مستعدا للبحث بشكل جدي ورسمي حول موضوع الانتخابات الرئاسية لتحقيق انعقاد هذه الجلسة، مشيرا الى أن محور الممانعة ليس بوارد فتح المجال لدورة انتخابية ديمقراطية تؤدي الى وصول المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.
ولفت الى أن محور الممانعة مصرّ على إبقاء كل الأوراق في يده بإنتظار ما سيحصل على صعيد المنطقة.
وردا على ما جاء في صحيفة "الأخبار" عن أن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع طلب من رئيس "التيار" جبران باسيل دعمه للرئاسة لإقفال الطريق أمام الوزير سليمان فرنجية، أكد كرم أن هناك تشاور دائم بين "القوات" والتيار الوطني الحر. وقال: "بما أن القوات أيدت التيار في الانتخابات الرئاسية الماضية فبطبيعة الحال عليهم دعم جعجع في ترشيحه هذه المرة".
أخبار لبنان
فادي كرم
انتخابات رئاسية
حوار
القوات
التيار الوطني الحر
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