عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"

أعلن النائب أديب عبد المسيح، خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله، " انسحابه بشكل كلي من كلتة تجدد التي تضم النواب ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي مع تأكيد بقاءه في صفوف المعارضة".