وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ

أكد شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت جو نون، وليم نون، عقب لقائه مع الرئيس الأول القاضي سهيل عبود في العدلية، الاستمرار في تحركات اهالي ضحايا انفجار المرفأ.



وأمل نون بالوصول الى قرار ظني قريبا قبل الذكرى الرابعة للانفجار.