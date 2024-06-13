ميقاتي: لا خيار لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني إلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق مع شركائنا الدوليين

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان موضوع الامن السيبراني يشكل أحد ابرز الاولويات والتحديات التي تواجه لبنان ودول العالم بأسره.



ولفت ميقاتي في خلال رعايته افتتاح "المؤتمر الأقليمي الرابع للاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات اليوم في السرايا، الى أن اللجنة الوطنية للأمن السيبراني التي تضم مختلف الوزارات والادارات المعنية تقوم بجهد كبير في هذا الاطار مع تجديد التزامنا بتأمين الفضاء السيبراني ضد الهجمات الأمنية السيبرانية الخبيثة.



وقال: "إن العناوين الاساسية التي سيعالجها مؤتمركم المتعلقة بالتحوّل الرقمي والأمن السيبراني هي من الملفات الاساسية التي تعالجها الحكومة. فقبل ايام اطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030"، بجهد من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي. ونحن على قناعة أن هذه الاستراتيجية تشكّلُ حجرَ زاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطا عضويا بخطة الاصلاح والتعافي. كما انها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقُها بشكل منهجي وتدريجي. يمثّلُ تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور الى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويسهم اعتمادُها في اعادة شرايين الحياة الى الادارة العامة ومختلف القطاعات. وهذه الخطوة نعتبرُها استراتيجيةً ومستدامة َالمفاعيل في المدى الابعد وتؤسس للتماهي مع الثورة الصناعية الرابعة كما تعكس محوريّة تكنولوجيا المعلومات في جوهر السياسات العامة للدول والحكومات.



وشدد على أنه "لا خيار أمامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين".