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ميقاتي: لا خيار لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني إلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق مع شركائنا الدوليين
أخبار لبنان
2024-06-13 | 08:39
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ميقاتي: لا خيار لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني إلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق مع شركائنا الدوليين
أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان موضوع الامن السيبراني يشكل أحد ابرز الاولويات والتحديات التي تواجه لبنان ودول العالم بأسره.
ولفت ميقاتي في خلال رعايته افتتاح "المؤتمر الأقليمي الرابع للاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات اليوم في السرايا، الى أن اللجنة الوطنية للأمن السيبراني التي تضم مختلف الوزارات والادارات المعنية تقوم بجهد كبير في هذا الاطار مع تجديد التزامنا بتأمين الفضاء السيبراني ضد الهجمات الأمنية السيبرانية الخبيثة.
وقال: "إن العناوين الاساسية التي سيعالجها مؤتمركم المتعلقة بالتحوّل الرقمي والأمن السيبراني هي من الملفات الاساسية التي تعالجها الحكومة. فقبل ايام اطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030"، بجهد من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي. ونحن على قناعة أن هذه الاستراتيجية تشكّلُ حجرَ زاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطا عضويا بخطة الاصلاح والتعافي. كما انها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقُها بشكل منهجي وتدريجي. يمثّلُ تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور الى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويسهم اعتمادُها في اعادة شرايين الحياة الى الادارة العامة ومختلف القطاعات. وهذه الخطوة نعتبرُها استراتيجيةً ومستدامة َالمفاعيل في المدى الابعد وتؤسس للتماهي مع الثورة الصناعية الرابعة كما تعكس محوريّة تكنولوجيا المعلومات في جوهر السياسات العامة للدول والحكومات.
وشدد على أنه "لا خيار أمامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين".
القرم
من جهته، قال وزير الاتصالات جوني القرم: "نحن هنا اليوم لنتبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية حماية أنفسنا ومؤسساتنا من التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تواجهنا يوميا، لافتا الى أن أمن المعلومات والبيانات أصبح أمرا حيويا في عصرنا الحالي، وبخاصة في التطبيقات التي تستخدم الحوسبة السحابية وضرورة حماية وتأمين البيانات والمعلومات عليها، مما يجعلنا بحاجة ماسة إلى تعزيز قدراتنا وتبادل الخبرات لمواجهة هذه التحديات التي أصبحت واقعا".
وأضاف: "أدعو كل واحد منا إلى الالتزام برؤية مشتركة لنظام رقمي عربي آمن ومترابط:
أولا، يجب أن نعزز فريق العمل العربي للأمن السيبراني من خلال بناءمنصة لتبادل الخبرات وتقديم الدعم المتبادل، حيث سيساهم في حماية بنيتنا التحتية الرقمية، ويحمينا من التهديدات السيبرانية، ويضمن أمن وخصوصية بيانات مواطنينا.
ثانيا، يجب إنشاء نقطة التبادل العربي للإنترنت (ARISPA). ما سيعززالتبادل الإقليمي لحركة الإنترنت، ويقلل من فترات التأخير، ويحسن مرونة الإنترنت عبر دولنا، كما سيعزز الترابط والتعاون بشكل أكبر داخل العالم العربي.
ثالثا، نحتاج إلى تطوير مركز بيانات عربي ومنصة لاستعادة الكوارث. هذا سيضمن تخزين بياناتنا وادارتها وحمايتها داخل منطقتنا، ما يعززسيادتنا على البيانات ومرونتنا ضد أي تعطيلات محتملة".
ولفت الى أنه علينا الشروع في إنشاء كابلات الألياف البصرية الدولية العربية التي تربط جميع الدول العربية معا، مشيرا الى أن هذه البنية التحتية ستوفر مرونة لقطاع الاتصالات عبر العالم العربي، وتقلل الاعتماد على الاتصالات الخارجية، وتعزز وحدتنا الإقليمية.
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