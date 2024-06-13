كتلة تجدد تتمنى التوفيق للنائب عبد المسيح: مستمرون بنهجنا

تمنت كتلة تجدد للنائب أديب عبد المسيح كل التوفيق والنجاح في مسيرته السياسية، مؤكدة على الاستمرار بالنهج الذي اتبعته والتزمت به امام اللبنانيين في بيانها التأسيسي، وملتزمة من خلال تركيبتها المتنوعة، بالثوابت السيادية والإصلاحية وبقضايا الناس، باستقلالية وانسجام.