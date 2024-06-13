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طلاب مركز فغال يحتفلون بختام السنة الدراسية (فيديو)

أخبار لبنان
2024-06-13 | 10:26
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طلاب مركز فغال يحتفلون بختام السنة الدراسية (فيديو)
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طلاب مركز فغال يحتفلون بختام السنة الدراسية (فيديو)

احتفل طلاب مركز فغال التابع لرابطة كاريتاس لبنان بختام السنة الدراسية 2024. وحضر الاحتفال المسؤولة عن قسم التعليم في كاريتاس نانسي النجار، منسقة مركز فغال ضحى الهوا، ادارة المركز والاساتذة واهالي الطلاب، كما حضرت الاحتفال رئيسة اقليم البترون ناديا مبارك، منسقي مركزي Hope في بحرصاف ومركز البطريرك صفير في زحلة كما شارك مسؤولون وموظفون في كاريتاس.

وبداية، كانت بكلمة ترحيبية، بعدها عرض الطلاب مسرحية "لبناننا" التي تتحدث عن لبنان الوطن الصغير الذي يتمنى ان يكبر ويصبح لبنان الكبير وعندما كبر اكتشف ان هناك سلبيات كثيرة ومنها الهجرة.

وبعد اختتام العرض، توجه الحضور الى المعرض السنوي الذي تضمن اشغال يدوية وحلويات من صنع اطفال المركز.

وأشارت المسؤولة عن قسم التربية، الآنسة النجار الى ان ما قام به طلاب المركز هو نتيجة تمارين استمرت لمد  9 أشهر، والذي يظهر قدرة هؤلاء الاطفال على التميز والابداع في المجتمع.

ووجهت النجار رسالة إلى المعنيين بالاهتمام بهذه الفئة من المجتمع ليكونو فعالين ومنتجين.

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(فيديو)

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