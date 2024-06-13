باسيل: نبني علاقة ايجابية مع بري... وهناك استعداد لاعلان الحوار استثناء وليس عرفا

أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه يبني علاقة ايجابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لصالح البلد وأنه تم الاتفاق معه على ان لا يمكن لاحد ان يكسر احد وان الاولوية للتوافق قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد.



ولفت باسيل في خلال مؤتمر صحفي الى أن النائب محمد رعد أكد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فصل ملف الرئاسة عن الحرب في الجنوب وغزة وأنه أكد على الحاجة إلى المزيد من البحث.



وقال: "طلبنا بأنه في حال لم يأخذ أي مرشح 65 صوتا بعد 12 دورة انتخاب فنضع بضعة ايام إضافية للتشاور لحصر المرشحين باسمين بحسب قواعد واضحة".



وأضاف: "ليس نحن من يمنع عملية الانتخاب وبديل الاتفاق هو الذهاب الى مواجهة شاملة للتصدي للفراغ وعدم التسليم بالامر الواقع".



وأكد أنه لمس خلال جولاته على السياسيين استعدادا لدى بري والجميع للاعلان بأن الحوار ليس عرفا بل استثناء يراعي الظروف التي تمر فيها البلاد.



وأشار الى أنه سيستكمل التشاور الانفرادي وأنه سينتظر مجموعة من الاجوبة وأنه هناك بحاجة لتوسيع رقعة التوافق لدى النواب.

