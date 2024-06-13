الاب يوسف نصر: الزيادات على الاقساط سببها الغلاء المعيشي ومطالب الاساتذة

شدد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر على أن الشهادة الرسمية يجب ان تحصل وبمستوى جيد، لافتا الى أنه تم تقليص المنهج الدراسي لنصل الى اسئلة اختيارية ضمن المواد الاختيارية.



ولفت نصر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن هناك مشاكل يواجهها الطلاب في الجامعات خارج لبنان نتيجة تدهور الوضع التربوي.



وقال: "نخشى ان يكون الامتحان الموحد تمهيد لضربة كبيرة للقطاع التربوي وحريصون على مستوى الشهادة الرسمية".



وسأل: "كيف يمكن ان نمتحن طالبين بين من تابع العام الدراسي بطريقة كاملة ومن لم يتمكن في الجنوب من اكماله"؟، مشيرا الى أنه اقترح أن يخضع الأخير لتدبير خاص.



وفي ما خص موضوع الاقساط المدرسية، أشار نصر الى أن هناك تنوع كبير في المدارس بلبنان وأنه لا يمكن أخذ اي مدرسة كنموذج، لافتا الى أن الزيادات على الاقساط سببها الغلاء المعيشي ومطالب الاساتذة وأننسبة زيادة رواتب المعلمين ستختلف بين مدرسة واخرى وأن المدارس الكاثوليكية تحاول قدر المستطاع الوقوف الى جانب الاهالي.

كما أكد نصر أنه يحترم دور لجان الاهل وأنه يجب ان نحترم بعض الامور في القانون 515 وأن هناك مساع جدية لتنظيم الامور للعام الدراسي المقبل.





