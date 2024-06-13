طرابلسي لـ "جدل": مضمون الشهادة في لبنان ممتاز...ويجب ادخال الارقام كافة في موازنة المدارس

أعلن مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أن لجنة الامتحانات اقترحت تصميم امتحانات تمكّن التلامذة من الاختيار بشكل لا يظلم أي مجموعة من التلامذة.



وشدد خلال برنامج "جدل" على أن الشهادات اللبنانية ليست محتقرة ومضمون الشهادة في لبنان ممتاز.



وعن الأقساط المدرسية، شرح طرابلسي أن لجان الاهل والمدارس شركاء في وضع الموازنة ويجب إدخال الارقام كاملة في الموازنة، خصوصا وأن هناك مدارس لا تقدم موازنات صحيحة.

وقال: "نحن اليوم بصدد ورشة تعديل على القانون 515، وبراءة الذمة اساسية وعلى المدارس تقديمها ولا يجوز رفضها".