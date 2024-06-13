محفوض: امتحان طلاب الشريط الحدودي سيظلمهم... وهذا ما قاله للتلاميذ

اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن الامتحان الموحد يجب أن يكون ذات مستوى، لافتا الى أن طلاب الشريط الحدودي يقولون انهم لم يتعلموا وأن الامتحان سيظلمهم.



وتوجه محفوض في مداخلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI، للتلاميذ بالقول: ""روحو درسو" فالامتحان الرسمي سيتم".



ولفت الى أنه أكثر من نصف طلاب لبنان الفقراء ينتظرون هذا الامتحان للحصول على المنح في الجامعات الخاصة.



وقال محفوض: "كنا نعمل بالسخرة ومن أجل المصلحة التربوية اتفقنا على أن يكون معاش الاستاذ بحدود 65% بالدولار لنستعيد العام الذي ليه قيمة راتبنا القديم".