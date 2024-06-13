فخري لـ "جدل": لوضع موازنة بالدولار لاقساط المدارس كي تدرسه لجان الاهل

أعلن رئيس اتحاد لجان الاهل في كسروان وجبيل رفيق فخري أن الامتحانات الرسمية ضرورة للحفاظ على مستوى التعليم وفي الوقت نفسه يجب احترام وضع تلامذة الجنوب.



وعن الاقساط المدرسية، سأل فخري لـ "جدل": نريد أن نفهم على أي اساس يتم وضع الاقساط المدرسية؟"، وطالب بوضع موازنة بالدولار لاقساط المدارس كي تدرسه لجان الاهل.



وقال فخري: "أهم ما في الموازنة هو عدد التلامذة ولتقتنع المدارس أن لجان الاهل شركاء". واضاف: "لا يمكن لوم لجان الاهل فقط ونطالب بصدور تعميم بإصدار الموازنة بالدولار ومناقشته مع لجان الاهل لتتبناه".