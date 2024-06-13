ماكرون يعلن إطارا "ثلاثيا" مع الولايات المتحدة واسرائيل لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس خلال قمة مجموعة السبع أن فرنسا والولايات المتحدة واسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين اسرائيل ولبنان.



وصرح ماكرون للصحافيين في ختام يوم أول من الاجتماعات في جنوب ايطاليا "لقد اعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة الاميركية".



واضاف "اعتمدنا مبدأ ثلاثية تجمع اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالامر نفسه مع السلطات اللبنانية".



وتهدف هذه الآلية الى تنسيق المبادرات التي تقوم بها باريس وواشنطن.

