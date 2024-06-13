غسان عطالله لـ "جدل": رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون توافقياً

أعلن النائب غسان عطالله اقتناعهم بالحوار منذ اليوم الأول، لكن لديهم اسئلة عن هدفه.



واشار عطالله لـ "جدل" عبر الـ LBCI الى أن "لا مشكلة بأن نؤمّن الحوار للتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن أن ينزل الفريق الاخر الى المجلس النيابي من دون مرشح".



وأوضح أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون توافقياً للتمكن من انجاح العهد وتشكيل حكومة من دون عرقلة.