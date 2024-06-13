رازي الحاج لـ "جدل": المشكلة تتمثل بتمسك الفريق الآخر بمرشحه

أعلن النائب رازي الحاج أن المشكلة تتمثل بتمسك الفريق الآخر بمرشحه وقال: "تجربتنا مريرة مع كل الحوارات السابقة والحل بفتح المجلس النيابي بحسب الدستور وحضور كل الجلسات من دون تعطيل النصاب".وشرح خلال برنامج لـ "جدل" عبر الـLBCI إن الدستور واضح بوجوب الالتزام بجلسة مفتوحة بدورات متتالية من دون تسكير المحضر عند نهاية اليوم.وقال: "مرنون بالاسم ومتشددون بالدستور ومواصفات الرئيس واخاف من استخدام تكتل لبنان القوي لانتخاب مرشح الفريق الاخر".