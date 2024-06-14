مطر للـLBCI: ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل إستعراض للقوى ولا أحد في لبنان يريد رئيسًا للجمهورية

رأى النائب إيهاب مطر أن "ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل إستعراض للقوى فكل طرف يحاول إستعراض ما لديه من إمكانيات عسكرية،" متوقعًا أن تبقى الأمور على ما هي عليه.



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، إعتبر أن "إسرائيل لم تتمكن من إلغاء فكرة وجود حماس في الداخل الفلسطيني، والحل يجب أن يحصل بنوع من الشراكة في السلطة الفلسطينية."



وفي السياق نفسه، أشار مطر إلى أن "الإسرائيلي يرفض أن يكون الجنوب تحت سيطرة حزب الله بالكامل والطرفان سيقبلان بشروط معينة وهوكستين سيكون عراب هذا الإتفاق."



وقال: "أنا كنائب وكمواطن لبناني مع إعطاء الحق للفلسطينيين بالدفاع عن نفسهم على أرضهم لكن ضمن فلسطين، ونحن كشعب لبناني نتعاطف معهم سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا لكن ليس من واجبنا ولسنا مضطرين إلى الدخول في معركة طالما الأرض ليست أرضنا."



ولفت على أن "لا قرار اليوم بالتصعيد،" متمنيًا أن "يتمتع القيمون على هذا الملف بالحكمة وأن يكون هناك تخفيفًا من روعة هذه المعركة وتبديدًا للمخاوف حتى الوصول إلى وقف لإطلاق النار ولا تتوسع الحرب، فلبنان الرسمي لا يحتمل ولا المواطنين اللبنانيين المقيمين ولا إقتصادنا المهترىء أساسًا ولا حتى اللبنانيين المغتربين."



وفي الحديث عن الرئاسة، رأى أن "لا أحد في لبنان يريد رئيسًا للجمهورية في المرحلة الحالية، ولو كانوا يرغبون بالإنتخاب لكان قصر بعبدا مفتوحًا منذ أكثر من سنة."



وأشار مطر إلى أن "فرنجية لا يُطلب منه الإنسحاب من السباق الرئاسي،" مؤكدًا أنه "ضد مبدأ الإيعاز."



