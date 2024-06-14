كهرباء لبنان: قطع التيار لزوم صيانة مخارج بخعون بطرماز- سير وبخعون بدءا من 19 حزيران

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه" سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- سير وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة خمسة عشر (15) يوماً ، ابتداء" من يوم الأربعاء الواقع فيه 19/06/2024، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثانية)،



ولفتت المؤسسة في بيان، الى أنها ستعمل الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج ساعات التغذية نفسها بعد الساعة السادسة مساءً خلال الفترة المذكورة.