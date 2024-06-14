قيادة فوج إطفاء بيروت: عطل على رقم الطوارىء

أعلنت قيادة فوج إطفاء بيروت في بيان لها عن حدوث عطل في رقم الطوارىء (175) الخاص بغرفة العمليات التابعة للفوج.



وأوضحت قيادة الفوج أنه يمكن لسكان بيروت الاتصال على الرقم التالي للتبليغ عن اي حادث في حال لم يعمل رقم الطوارىء 175: 01445000