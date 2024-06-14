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نقابة المالكين طالبت ميقاتي بنشر قانون الايجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية
أخبار لبنان
2024-06-14 | 07:33
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نقابة المالكين طالبت ميقاتي بنشر قانون الايجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية
طالبت نقابة المالكين في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية.
وجاء في البيان:
"بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرهم في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها".
أخبار لبنان
نقابة المالكي
ميقاتي
قانون
الايجارات للأماكن غير السكنية
الجريدة الرسمية
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