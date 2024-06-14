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مياه لبنان الجنوبي بعد انقطاع المياه في صيدا والجوار: سببه عدم إستقرار خط الخدمات الكهربائي

أخبار لبنان
2024-06-14 | 09:04
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مياه لبنان الجنوبي بعد انقطاع المياه في صيدا والجوار: سببه عدم إستقرار خط الخدمات الكهربائي
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مياه لبنان الجنوبي بعد انقطاع المياه في صيدا والجوار: سببه عدم إستقرار خط الخدمات الكهربائي

أبلغت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان المشتركين المستفيدين من محطاتها في مدينة صيدا بأنه "نظرًا لعدم الاستقرار في التغذية الكهربائية عبر خط الخدمات العامة، تتوقف المضخات عن العمل من حين لآخر واحيانًا لعدة ساعات متواصلة، رغم كل الجهود التي بذلت لتأمين التغذية من خلال خط الخدمات العامة، واستقرارها من جهة ثانية، ما يضطر المؤسسة الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه، علمًا أن المولدات لا تكفي لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وبل بعض المضخات فقط، ما يتسبب بانخفاض الكميات التي يتم توزيعها من المياه".

واذ لفتت الى انها "تواصل التعاون والتنسيق مع فرق مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين التغذية بالكهرباء واستقراراها"، أوضحت للمواطنين أن "هذه الأعطال المتكررة والمتواصلة خارجة عن نطاق صلاحياتها، لكن ذلك لن يمنعها من مواصلة السعي لتأمين الإصلاحات اللازمة واستقرار التغذية الكهربائية، لضمان استعادة واستمرار التغذية بالمياه"، داعيةً كل "المشتركين والمستفيدين، وفي حال حصول أعطال مشابهة أو انقطاع للمياه، للتواصل معها عبر مركز الاتصال 1785، وستقوم بمعاينة ومتابعة الشكاوى أو توضيح أسبابها وما يتم العمل عليه لمعالجتها".

وكان سبق أن شكا مواطنون في مدينة صيدا وضواحيها من انقطاع المياه منذ عدة ايام في عدد من احياء صيدا وعبرا والهلالية شرق المدينة منذ اكثر من اسبوع، وناشدوا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي "العمل على معالجته سريعًا، سيما واننا في فصل الصيف وعشية عيد الاضحى المبارك حيث تزداد الحاجة لاستهلاك كميات كبيرة من المياه لتلبية حاجات المواطنين في ظل ارتفاع الحرارة التي لامست 42 درجة"، مطالبين فاعليات المدينة بـ"إيلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة خصوصًا وان انقطاع المياه عن صيدا وجوارها بات يتكرر باستمرار".
 

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