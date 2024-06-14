في جلسة مجلس الوزراء... المرتضى طالب بتوجيه طلب إلى السلطات الفرنسيّة لإطلاق جورج عبدالله

أفاد المكتب الاعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، بأنه "بعد مطالبة السلطات الفرنسية عبر وزارة العدل في لبنان تسليمها مواطناً جزائرياً فرنسياً لمحاكمته أمام القضاء الفرنسي، طالب الوزير المرتضى خلال انعقاد مجلس الوزراء اليوم، وايّده في ذلك سائر وزراء الثنائي الوطني، بتوجيه طلب بالمقابل إلى السلطات الفرنسية لإطلاق المواطن اللبناني جورج عبدالله الذي انتهت محكوميته في السجون الفرنسية، ويتم التمادي في اعتقاله بصورة غير قانونية. وقد وافق مجلس الوزراء بالنتيجة على اقتراح الوزير المرتضى، وقرّر توجيه طلب الى وزير العدل ليقوم باللازم وصولاً لتحرير المواطن جورج عبد الله وتمكينه من العودة الى لبنان".