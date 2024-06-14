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حجار من نيويورك: استراتيجيتنا تؤسس لمجتمع دامج للجميع يقوم على العدالة والمساواة
أخبار لبنان
2024-06-14 | 10:19
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حجار من نيويورك: استراتيجيتنا تؤسس لمجتمع دامج للجميع يقوم على العدالة والمساواة
شدد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار على أهمية "الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة 2020 – 2030 التي أنجزتها الوزارة".
واشار حجار، في المؤتمر الـ 17 للدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد في نيويورك، إلى أن الاستراتيجية تؤسس لمجتمع دامج للجميع يقوم على العدالة والمساواة ويمنع التمييز تبعا لما تتضمنها من أھداف وأولويات وتدخلات ومؤشرات تلتزم من خلال الدولة اللبنانية بتبني إجراءات تشريعية وإدارية لإنفاذ الحقوق والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص أمام القانون يتمتعون بالآھلية القانونية على أسس متساوية، خصوصا الأطفال.
وأكد أننا "وضعنا خطة لمراكز تأمين حقوق المعوقين بحيث سيصبح عددها في العام 2025، 14 مركزا، موزعة على الأراضي اللبنانية كافة، أي ضعف ما عليه اليوم، ليخفف عناء الانتقال لذوي الاحتياجات الخاصة".
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، بحث حجار مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الكويتية أمثال الحويلة، في سبل التعاون بين الكويت ولبنان بالنسبة للبرامج والمشاريع التي تستهدف ذوي الإعاقة في البلدين.
كما إلتقى الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر. حيث دار الحديث حول تطوير مذكرة التفاهم بين الوزارتين، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الأسرة والإعاقة.
أخبار لبنان
نيويورك:
استراتيجيتنا
لمجتمع
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العدالة
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