على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي

خفّت اليوم حدة العمليات العسكرية على الجبهة الجنوبية بين حزب الله واسرائيل بعدما شهدت تصعيداً كبيراً في اليومين الماضيين نتيجة اغتيال اسرائيل للقائد في "حزب الله" الحاج ابي طالب.



وقد اقتصرت المواجهة اليوم على اطلاق حزب الله عددا من الصواريخ استهدفت مبانٍ وتجمعات للجيش الاسرائيلي. في المقابل، ردّ الجيش الاسرائيلي بصواريخ أدت الى اندلاع الحرائق بين منطقتي رميش وعيتا الشعب وما لبثت النيران أن امتدت حتى بساتين الزيتون والسنديان.



كذلك، اندلعت حرائق في منطقة شبعا جراء القصف الاسرائيلي بالفسفور وارتفاع درجات الحرارة وقد عمل الدفاع المدني والأهالي على اخمادها.