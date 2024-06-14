مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنه ونظراً لعدم الاستقرار في التغذية الكهربائية عبر خط الخدمات العامة، تتوقف المضخات عن العمل من حين لآخر واحياناً لعدة ساعات متواصلة، رغم كل الجهود التي بذلت لتأمين التغذية من خلال خط الخدمات العامة، واستقرارها من جهة ثانية، ما يضطرها الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه، علماً أن المولدات لا تكفي لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وبل بعض المضخات فقط، مما يتسبب بانخفاض الكميات التي يتم توزيعها من المياه.



وأكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنها تواصل التعاون والتنسيق مع فرق مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين التغذية بالكهرباء واستقراراها، لافتى إلى أن هذه الأعطال المتكررة والمتواصلة، خارجة عن نطاق صلاحياتها، ولكن ذلك لن يمنعها من مواصلة السعي لتأمين الإصلاحات اللازمة واستقرار التغذية الكهربائية، لضمان استعادة واستمرار التغذية بالمياه.



ودعت المؤسسة كافة المشتركين والمستفيدين، وفي حالة حصول أعطال مشابهة أو انقطاع للمياه، للتواصل معها عبر مركز الاتصال 1785، وستقوم بمعاينة ومتابعة الشكاوى أو توضيح أسبابها وما يتم العمل عليه لمعالجتها.