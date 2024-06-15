الدفاع المدني: انتهاء عمليات الاطفاء في مستودع العلف بالشويفات

تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مستودع للعلف في منطقة الشويفات وعملت على تبريد أرجاء المستودع كافة، للتأكد من عدم تجدد الحريق بشكل نهائي.



وكانت عمليات الإطفاء قد بوشرت فور ورود البلاغ بمؤازرة فوج إطفاء الضاحية واستقدمت التعزيزات من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية ما انعكس ايجابا لجهة سرعة السيطرة على النيران.



ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت في المساحات العشبية في كل من شحيم وراشيا الوادي وسحمر وفي سهل من القمح في زحلة وفي منزل في الباشورة وسحب زورق معطل في البترون.



بالتوازي تتواصل المهمات التي تنفذ في المناطق الحدودية، بالتنسيق مع الجيش، حيث توجه العناصر لتنفيذ مهمة إنقاذ اثر استهداف سيارة نتيجة غارة إسرائيلية في بنت جبيل.