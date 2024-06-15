الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة هو في هذا التقاطع بين هذين الفريقين..
أخبار لبنان
2024-06-15 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الراعي: عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة هو في هذا التقاطع بين هذين الفريقين..
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس اختتام اعمال سينودوس الكنيسة المارونية في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.
بعد الانجيل المقدس، القى الراعي عظة قال فيها "إنّا كلبنانيّين نتطلّع إلى وحدتنا الوطنيّة التي تجمعنا في كنف وطن واحد نعتزّ به. فالمؤمنون بلبنان، وهم من جميع الطوائف والمناطق ظنّوا أنّهم أنجزوا مهمّتهم مع إنشاء الدولة وانتزاع الإستقرار وإقرار "إتّفاق الطائف" وتوقّعوا أن تكون المحن والحروب التي مرّت على اللبنانيّين كافية ليستخلصوا العبر ويقتنعوا بكيان لبنان وخصوصيّته وحياده وهوّيته. لكن "الملحدين بلبنان" المؤمنين بمشاريع دينيّة وقوميّة وانفصاليّة، وهم من جميع الطوائف والمناطق أيضًا، شرعوا بتدميره، منذ لحظة تأسيسه، ولم تنفع لديهم كلُّ التنازلات والتسويات السياسيّة والتعديلات الدستوريّة".
واضاف "إنّ عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة هو في هذا التقاطع بين هذين الفريقين. فإذا سلمت النيات اتفقا على رئيس جامع بينهما، إذ لا يمكن ترك لبنان من دون رئيس. فالبلاد لا تتحمّل أي تأخير سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا ودستوريًّا وحياةً لمجلس النوّاب وللحكومة ولجميع مؤسّسات الدولة. فالمطلوب من هذا الرئيس: العمل على أن يتزامن الولاء للبنان مع كونه "وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه"، كما ينصّ الدستور (المقدمّة أ). والعمل على حلّ التباين بين المكوّنات اللبنانيّة حول التاريخ المشترك، إذ يتعذّر الإتفاق على كتاب تاريخ، ولا توجد أمّة بدون كتاب تاريخ. والعمل على مداواة انفصام الشعور بالإنتماء إلى وجدان وطنيّ واحد وقضيّة واحدة ومستقبل واحد. والعمل على وضع حدّ لتفشيّ الولاءات الخارجيّة المناقضة مصلحة لبنان والمتناقضة فيما بينها. والعمل على مداواة إنهيار الدولة اللبنانيّة الجامعة التي هي الإطار الدستوريّ والقانونيّ والمؤسّساتي للأمّة والوطن والكيان".
أخبار لبنان
انتخاب
للجمهوريّة
التقاطع
الفريقين..
التالي
التقدمي الاشتراكي في عزاء دريد ياغي..جنبلاط: هذا الحزب الذي اعطيته عقوداً من عمرك لا يزال على ثوابته ومبادئه
قاووق: ليس أمام العدو إلاّ أن يخضع وسيخضع ونحن على طريق الإنتصار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-10
البطريرك الراعي خلال افتتاح سينودس الأساقفة الكاثوليك: لبنان يعاني من فراغ رئاسي منذ سنة وأكثر فما هي أبعاد هذا الفراغ والدوافع لعدم انتخاب رئيس في ظل حرب الجنوب؟
آخر الأخبار
2024-06-10
البطريرك الراعي خلال افتتاح سينودس الأساقفة الكاثوليك: لبنان يعاني من فراغ رئاسي منذ سنة وأكثر فما هي أبعاد هذا الفراغ والدوافع لعدم انتخاب رئيس في ظل حرب الجنوب؟
0
أخبار لبنان
2024-06-09
الراعي: عدم انتخاب رئيس للجمهورية يضرب ميثاقيّة العيش المشترك
أخبار لبنان
2024-06-09
الراعي: عدم انتخاب رئيس للجمهورية يضرب ميثاقيّة العيش المشترك
0
أخبار لبنان
2024-06-02
الراعي يتوجه لـ "المؤمنين السياسيين": لو عدتم الى الروح القدس لانتخبتم رئيسًا للجمهوريّة
أخبار لبنان
2024-06-02
الراعي يتوجه لـ "المؤمنين السياسيين": لو عدتم الى الروح القدس لانتخبتم رئيسًا للجمهوريّة
0
أخبار لبنان
2024-06-01
الراعي: أما آن الاوان لنكون رجال دولة حقيقيين فنبادر فورًا الى انتخاب رئيس يقود حوارًا وطنيًا مخلصًا؟
أخبار لبنان
2024-06-01
الراعي: أما آن الاوان لنكون رجال دولة حقيقيين فنبادر فورًا الى انتخاب رئيس يقود حوارًا وطنيًا مخلصًا؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:40
إقليم المتن الشمالي الكتائبي: التاريخ لن يرحم من قام بوضع السم لأهالي المتن وتآمر على صحتهم
أخبار لبنان
08:40
إقليم المتن الشمالي الكتائبي: التاريخ لن يرحم من قام بوضع السم لأهالي المتن وتآمر على صحتهم
0
أمن وقضاء
08:15
قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات
أمن وقضاء
08:15
قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات
0
أخبار لبنان
08:02
"القوات": إذا كان باسيل يريد أن يتموضع رئاسيا مع الثنائي الشيعي فمن حقه ولكن ليس على حساب الدستور
أخبار لبنان
08:02
"القوات": إذا كان باسيل يريد أن يتموضع رئاسيا مع الثنائي الشيعي فمن حقه ولكن ليس على حساب الدستور
0
أمن وقضاء
06:53
شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات على متن دراجة آلية مسروقة
أمن وقضاء
06:53
شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات على متن دراجة آلية مسروقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:15
قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات
أمن وقضاء
08:15
قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات
0
آخر الأخبار
2024-06-13
باسيل: لمسنا خلال جولتنا استعدادا لدى بري والجميع بالاعلان بأن الحوار ليس قاعدة بل استثناء يراعي الظروف التي نحن فيها
آخر الأخبار
2024-06-13
باسيل: لمسنا خلال جولتنا استعدادا لدى بري والجميع بالاعلان بأن الحوار ليس قاعدة بل استثناء يراعي الظروف التي نحن فيها
0
آخر الأخبار
02:02
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية
آخر الأخبار
02:02
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية
0
أخبار لبنان
01:58
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC): ممثلو الأحزاب الكندية أكدوا تضامنهم لبناء سياسة كندية موحدة من أجل لبنان
أخبار لبنان
01:58
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC): ممثلو الأحزاب الكندية أكدوا تضامنهم لبناء سياسة كندية موحدة من أجل لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:10
سرايا القدس: السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو الانسحاب من غزة وتبادل المحتجزين
أخبار دولية
07:10
سرايا القدس: السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو الانسحاب من غزة وتبادل المحتجزين
0
أخبار لبنان
06:07
التقدمي الاشتراكي في عزاء دريد ياغي..جنبلاط: هذا الحزب الذي اعطيته عقوداً من عمرك لا يزال على ثوابته ومبادئه
أخبار لبنان
06:07
التقدمي الاشتراكي في عزاء دريد ياغي..جنبلاط: هذا الحزب الذي اعطيته عقوداً من عمرك لا يزال على ثوابته ومبادئه
0
أخبار لبنان
04:49
البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية: لا أولويّة تعلو على انتخاب رئيس
أخبار لبنان
04:49
البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية: لا أولويّة تعلو على انتخاب رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:44
طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)
فنّ
14:44
طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)
2
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
3
فنّ
10:54
هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟
فنّ
10:54
هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟
4
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
5
فنّ
04:34
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين
فنّ
04:34
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين
6
منوعات
13:53
زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"
منوعات
13:53
زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"
7
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
8
حال الطقس
01:43
بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار
حال الطقس
01:43
بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More