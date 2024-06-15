"القوات": إذا كان باسيل يريد أن يتموضع رئاسيا مع الثنائي الشيعي فمن حقه ولكن ليس على حساب الدستور

اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أن "النائب جبران باسيل حاول ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر أن المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة".



وقالت في بيان: "خطورة هذا المنطق يكمن في الآتي:



- الخطورة الأولى أنه ينطوي على تبسيط ما بعده تبسيط كون مجرّد تلبية جميع الكتل الدعوة إلى حوار برئاسة رئيس مجلس النواب تتحول الى سابقة، والتساهل اليوم يقود إلى تساهل غداً، ولم تتدحرج أوضاع البلاد سوى بسبب هذا التساهل مع فريق يُمعن في قضم الدولة.



- الخطورة الثانية أن الرئيس نبيه بري أعلن جهارا بأن الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات رئيس مجلس النواب التي لن يتنازل عنها، والنائب محمد رعد اعتبر دعوة بري الحوارية بأنها عرف، وأن العرف أقوى من الدستور، وبالتالي تلبية الدعوة تحت عنوان لمرة واحدة وأخيرة لا تفيد بشيء مع فريق يريد أن تلبى دعوته ليضع هذا العرف في جيبه وينتقل إلى عرف جديد.



- الخطورة الثالثة أن رئاسة مجلس النواب تريد أن تضع يدها على موقع رئاسة الجمهورية، فيما لكل رئاسة آلية انتخاب وممنوع على أي رئاسة أن تهيمن على الرئاسات الأخرى.



- الخطورة الرابعة أن الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه في المشاركة بحوار غير دستوري، فيما المطلوب عدم الرضوخ لهذا الفريق واتهامه المستمر بالتعطيل".



وأضافت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات": "إذا كان النائب باسيل يريد أن يتموضع رئاسيا مع الثنائي الحزبي الشيعي فمن حقه، ولكن ليس على حساب الدستور والموقع الوطني للرئاسة الأولى".