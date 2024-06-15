التقدمي الإشتراكي: نجدد انفتاحنا على النقاش الجاد والهادئ في الصيغ والأفكار الهادفة للتطوير في الحياة الوطنية

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، أن "الحزب يجدّد انفتاحه على النقاش الجادّ والهادئ في الصيغ والأفكار الهادفة للتطوير في الحياة الوطنية، كاللامركزية الإدارية أو سواها من الطروحات، وذلك تحت إطار اتفاق الطائف الذي أكد رفض كل أشكال التقسيم، وبعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية التي لا تنتج إلا مزيداً من الشحن والتوتير".