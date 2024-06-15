الجنوب شيّع الشهيدتين سالي سكيكي ودلال محمود عز الدين

شيّع الجنوب في بلدة دير قانون النهر الشهيدتين سالي سكيكي ودلال محمود عز الدين اللتين سقطتا جراء قصف اسرائيلي استهدف مبنى في منطقة ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر قبل يومين.



وقد شارك عدد كبير من الأهالي وقيادات من "حزب الله" وحركة "أمل" في التشييع.