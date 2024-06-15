التيار الوطني الحر: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

رأى "التيار الوطني الحر" أن "مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون: فمرّة يصح التشريع بالنسبة اليه كما في ٢٠١٤-٢٠١٦، ليعود إلى نغمة لا يصح ببند واحد في الـ٢٠٢٣، ثم يعود ويوافق على التشريع بـ١٢٠ بنداً في أواخر الـ٢٠٢٣ وكل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي".



وقال في بيان: "ساعة يصح الحوار في الـ٢٠١٤ ويشارك فيه، ليعود لا يصح في الـ٢٠٢٤ لأنه يصبح عرفاً. والنتيجة هي تمديد الفراغ بالرهان على قلب موازين من الخارج وهذا لن يحصل"



وأضاف: "هو لا يريد التفاهم، ولا يريد المواجهة، وكل ما يريده هو انتظار الخارج على حساب الداخل اللبناني وحاجاته".