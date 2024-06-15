منسقة الأمم المتحدة في لبنان ورئيس "اليونيفيل": نواصل العمل مع كل الجهات لوقف إطلاق النار

أعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو في بيان مشترك أن عائلة الأمم المتحدة تكرر دعوتها لكل الجهات الفاعلة على طول الخط الأزرق لوضع أسلحتها جانبًا والالتزام بمسار السلام.



وقال البيان: "منذ شهر تشرين الأول، شاهدنا خسارة الكثير من الأرواح، واقتلعت العائلات، ودمرت الأحياء، ونحن قلقون للغاية بشأن التصعيد الذي رأيناه مؤخرًا. إن خطر سوء التقدير الذي يؤدي إلى نزاع مفاجىء وأوسع نطاقًا هو حقيقي للغاية، ونحن نواصل العمل مع الأطراف وحث كل الجهات الفاعلة على التوقف عن إطلاق النار والالتزام بالعمل من أجل حل سياسي ودبلوماسي، وهو الحل الوحيد الدائم".