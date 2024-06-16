الدفاع المدني: لا للمفرقعات في هذا الجوّ الحارّ



تعيد المديرية العامة للدفاع المدني التأكيد على المواطنين حول ضرورة التقيد بالإرشادات الصادرة عنها تفادياً لخطر اندلاع حرائق الأحراج وعدم استعمال المفرقعات خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة لا سيّما في ظل الظروف المناخية الشديدة الحرارة التي تسيطر على لبنان.