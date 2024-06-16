الشيخ الكردي: لنتوحد مع بعضنا البعض كلبنانيين

بتكليفٍ من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، القى الشيح أمين الكردي خطبة عيد الاضحى في مسجد محمد الأمين في بيروت.



الشيخ الكردي سلّط الضوء خلال الخطبة على بشاعة الجرائم التي يقوم بها العدو الإسرائيلي سواء في لبنان أو غزة، حيث قال أنّنا "نشهد على صمت عالمي أمام ما يقوم به العدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن دول الغرب تسعى إلى تلطيف هذا المشهد لتحافظ على موقفها.



وعن الوضع الداخلي، قال الكردي أننا نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين، داعياً إلى ضرورة أن نتوحد مع بعضنا البعض، حيث اشار إلى أن الوحدة هي الأساس وتجعلنا محصّنين أمام العدو الإسرائيلي.