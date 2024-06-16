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ميشال عجي للـ LBCI: حركة المطاعم تتزايد

أخبار لبنان
2024-06-16 | 03:42
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ميشال عجي للـ LBCI: حركة المطاعم تتزايد
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ميشال عجي للـ LBCI: حركة المطاعم تتزايد

أوضح ميشال عجي، من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، أن حركة المطاعم تتزايد، واصبحت اساسية في الحياة اليومية للمواطن اللبناني، كون السفر والتكاليف الاخرى اصبحت مرتفعة، إذ هناك تنوّع في المطاعم، ويمكن للزبون أن يختار ما يناسبه بحسب الجودة والتكلفة.

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى ان الدولرة، سهلت الامور من ناحية، ومن ناحية أخرى، الناس بدأت تلتجئ للقطاع السياحي للاستثمار بأموالها، كون القطاع العقاري متوقف، كما المصارف وغيرها، إلا أن عجب اعتبر أن ذلك سيف ذو حدّين، كون البعض لا خبرة لديه في المجال. 

ولفت الى أن السياح في البلدان البعيدة يترددون في أخذ القرارات وسط الأزمة الامنية في لبنان. 

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