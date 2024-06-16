الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في ​​لبنان للـLBCI: اذا لم يحصل اي تصعيد أمنيّ فوضع السياحة الداخلية ناشط جدًا

أكد الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي ان "السياحة الداخلية مهمّة جدًّا في لبنان".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "اذا لم يحصل اي تصعيد أمنيّ فوضع السياحة الداخلية ناشط جدًا".



واضاف "المغتربون اللبنانيون يطالبون بـ credit card محدد المبلغ من حساباتهم المصرفية في لبنان، كسياسية تشجيعية، ليتمكنوا من صرف ودائعهم خصوصا وانهم لم يستفيدوا من التعاميم، والرئيس نجيب ميقاتي وعدني بأنه سيبحث الموضوع".



وتابع "مطلوب من طيران الـ mea ان يضع شرطة طيران منخفضة السعر، من دون خدمات، للتشجيع."