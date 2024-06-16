تحذير مرتادي الشاطئ من ارتفاع الأمواج وسرعة التيارات

نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج وسرعة لافتة في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه المواطنين والمقيمين والسائحين الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى الشاطئ، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة.



كما تذكر المواطنين والمقيمين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.