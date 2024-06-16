جعفر فضل الله في خطبة العيد: عندما يتحرك السياسيّون عندئذٍ فقط يستطيعون أنْ يشيّدوا وطنًا

شدّد السيد جعفر فضل الله في خطبة الأضحى التي القاها من على منبر مسجد الإمامين الحسنين، في حارة حريك، على أنه "عندما تتحرّك السياسة والسياسيّون في لبنان، ويستجيبون للتحدّيات في عمقها لا في سطحها، فعندئذٍ فقط يستطيعون أنْ يشيّدوا وطنًا، ويقيموا دولةً، تكون في مستوى شعبها والتاريخ".



ولفت الى انه "من غير الجائز، أنّ الأمة الإسلامية يبقى يمدّ بعضها الكيان الصهيوني بالنفط والغاز والموارد، ويُحرم أهل غزة وفلسطين ذلك.. وأن لا يكون هناك موقفٌ عمليّ نُصرة لأهل غزّة من الإبادة الجماعية التي تجري، وتدمير الحجر والبشر والأطفال والنساء والشيوخ".