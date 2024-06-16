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وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام

أخبار لبنان
2024-06-16 | 06:49
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وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
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وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام

نظم أهالي بلدة كفرعبيدا وقفة احتجاجية أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام، احتجاجًا على التعديات على الأملاك العامة البحرية في المنطقة.
 
ويتهم الأهالي ضرغام بإغلاق الطريق البحري ومنع الولوج إلى البحر، وتقديم شكوى ضد بعض أبناء البلدة الذين طالبوا بتطبيق القانون وضمان حقهم في المرور على طول شاطئ القرية.

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