إخماد النيران التي اندلعت في احراج عيتات والحؤول دون امتدادها الى المنازل المجاورة

تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهود استمرت منذ الساعة ١٣،١٠ ولغاية الساعة ١٥،٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٦-٦-٢٠٢٤ من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عيتات والتي كادت أن تطال المنازل المجاورة لرقعة الحريق لولا سرعة تدخل العناصر واتباع الخطط الاستراتيجية التي ساهمت بعزل النيران وحصرها في بقعة محددة.



وقد واجه العناصر صعوبات متعددة أثناء تنفيذ المهمة أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق وسرعة الهواء التي أدت إلى انتشار النار، إضافة إلى خطر الالغام المزروعة في تلك الأرض.

وبعد انتهاء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، تمركز عدد من العناصر في الموقع للمراقبة والتدخل الفوري اذا ما دعت الحاجة.