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بلدية زغرتا تحذر من إعادة إستقطاب النازحين السوريين في خيم متفرقة في محلة بقوفا
أخبار لبنان
2024-06-16 | 11:54
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بلدية زغرتا تحذر من إعادة إستقطاب النازحين السوريين في خيم متفرقة في محلة بقوفا
أعلنت بلدية زغرتا - إهدن في بيان أنه "تناهت الينا بعض الشكاوى المتعلقة ببعض حالات التركن الطارىء للنازحين السوريين الذين خرجوا من قرى مجاورة بطلب من بلدياتهم يريدون الاستقرار في خيم متفرقة في محلة بقوفا."
وحذرت البلدية التي قامت بإخلاء بعض الخيم من "قيام هذه الظاهرة حتى في الاراضي الخاصة لاستيعاب هذه الاعداد العشوائية القادمة جراء تنفيذ تعاميم بعض البلديات المجاورة بحجة استقطاب العمال الاجانب في مواسم التفاح والاجاص والزيتون، ولفتت نظر هؤلاء إلى انهم سيتعرضون للملاحقة القانونية."
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