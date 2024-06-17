الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان في خطبة عيد الاضحى: ديمقراطية لبنان توافقية لا عددية التزمناها إصراراً منّا على حماية العائلة اللبنانية

أخبار لبنان
2024-06-17 | 01:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان في خطبة عيد الاضحى: ديمقراطية لبنان توافقية لا عددية التزمناها إصراراً منّا على حماية العائلة اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
قبلان في خطبة عيد الاضحى: ديمقراطية لبنان توافقية لا عددية التزمناها إصراراً منّا على حماية العائلة اللبنانية

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة العيد من على منبر مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، بعد تأدية صلاة العيد، قال فيها: "اليوم العالم كلّه قرية كونية، ولا يمكن فصل الآثار الدولية عن الواقع الإقليمي والمحلي، وما يجري في غزة خيرُ دليل على الارتباط التام بين جميع أوصال العالم، ولا حجّ بلا براءة، ولا براءة بلا براءة من أميركا وإسرائيل وداعميهم، ولا يمكن الانتماء لله والسكوت عما يجري في غزة وفلسطين، وإذا كان لله عدلٌ وفخرٌ ومواثيق في هذه الأرض التي تعيش رعبَ أباطرة العالم فهو يمرّ حتماً بجبهة لبنان التي لا تأخذها بالله لومةُ لائم. وبكل صراحة: المحاور اليوم تختصر العالم والأقاليم، والصمود المحلي بلا محور غير ممكن، والقيمة للأوزان الإقليمية والدولية، ولبنان خير مثال، بحيث أننا لا نستطيع أن ننتخبَ رئيساً للجمهورية بسبب الضغط الأميركي الغربي الذي يعمل على تمرير شخصية رئاسية تعمل ناطوراً للمصالح الأميركية الصهيونية، وكذا شؤون المنطقة والعالم، ورغم أن الضرورة تفترض تلاقي القوى السياسية اللبنانية فيما بينها لتأمين المصالح الوطنية من خلال تسوية رئاسية، إلا أن هناك من لا يعرف إلا المصطلحات العبرية، وهناك من يستعير مواقَفه من البريد الصهيوني، وثالث ما زال غارقاً بأحلام الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وآخر ما زال يعدّ الأيام للخلاص من حماة المصالح السيادية في هذا البلد".

وأضاف: "من هنا وللضرورة الوطنية أقول: زمن السطوة الصهيونية انتهى، والمعركة اليوم معركة قرار وطني ومصالح لبنانية، ولا تراجع أو تملّق بالمصالح الوطنية، والحليف حليفٌ بالمصالح الوطنية، ولا رمادية فيها، ولا صفقات، ورغم تفهّمنا للعواطف الوردية والخلفيات الوطنية إلا أن العالم غابةُ مشاريع انتقامية ومصائد فتّاكة، فلا تطمروا رؤوسكم بالرمال وإلا أكلتكم ضباع العالم. إن المحسوم المعلوم أن هذا البلد غارقٌ بأزمات المنطقة والعالم، ولا يمكن عزله عن سواتر الأميركي المختلفة، بما فيها السواتر الناعمة المطبوخة بالعسل المسموم، والحل فقط بتسوية وطنية، ومصالح لبنان الوطنية خطٌ أحمر، والديمقراطية أمرٌ مقدس إلا اذا أصبحت عدواً لمصالح لبنان الوطنية، ولسنا ممن يغفل عن لعبة واشنطن التي تتراقص فوق جثة الديمقراطية للإطاحة بالقرار الوطني، على أن ديمقراطية لبنان توافقية لا عددية، وقد التزمناها إصراراً منّا على حماية العائلة اللبنانية، وإلا كانت صورة البلد مغايرة بشدة، ولذلك إن المواقف الاعمائية والانتقامية لا تفيد، ولبنان أكبر من أن يعود للتقسيم، والحرب الأهلية انتهت الى لا رجعة، ولبنان المركزي الواحد أبدي، وبعض الاعلام الصهيوني ممول بالسمّ، وتهديد البعض نعتبره حبراً على ورق، وبيع المواقف رخيص هو وأصحابه، والمصلحة الوطنية تفترض حماية المصالح السيادية لا المصالح الصهيونية، والقتال الذي تخوضه المقاومة على الجبهة الجنوبية مكرسٌ فقط لحماية لبنان الواحد بعيداً عن الزواريب الطائفية وأحلام الفدرالية المقيتة، والخطأ بالخيارات الاستراتيجية كارثة مدوية، ولا عذر أبداً لمن يخطئ بخيارات لبنان الاستراتيجية. وللبعض أقول: سيادة لبنان هي الأهمّ على الاطلاق، وقرابين المقاومة مفخرةُ هذه السيادة، ومعركتنا معركة استقلال استراتيجي وسيادي لا سابق له، وللأسف عويل البعض عويلٌ على إسرائيل التي تحترق، ومن لحق بالمقاومة انتصر ومن تخلّف إنما خذل صميم مصلحة لبنان، والتهويل لا يفيد أحداً، والمشكلة أن حجم المأزِق الذي يصيب الإسرائيلي دفعه كي يضغط على بعض أبواقه التافهة في لبنان للصريخ ظاهراً من أجل لبنان وباطناً من أجل إسرائيل".

وختم قبلان: "كل التحية لغزة ورمالها التي تبتلع الجيش الصهيوني، وكلّ الفخر لصواريخ يمن الكرامة وترسانتها، وكلّ الشرف للفصائل العراقية الأبيّة التي إذا رمت دمّرت، وكلّ العظمة لطهران التي بَنت قوةً محورية لجلد الشياطين، والموقف اليوم للجبهات، ولبنان بكلّ طوائفه رأس مصالح المقاومة السيادية، ولن نسمح لإسرائيل أن تخرج من هذه الحرب بوضعية المنتصر أو وضعية الأقوى، والحذر الحذر من حربٍ بلا حدود، وسلاح وذخيرة الجيش الإسرائيلي من أميركا، ما يعني أن قرار الحرب أميركياً، ولحظة التاريخ ليست بعيدة، ونحن على خطوة من الانتصار إن شاء الله. كل عام وأنتم ولبنان والمقاومة وغزة والعراق واليمن وباقي جبهات القتال السيادي بخير".
 

أخبار لبنان

الاضحى:

ديمقراطية

لبنان

توافقية

عددية

التزمناها

إصراراً

حماية

العائلة

اللبنانية

LBCI التالي
كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يدفعنا نحو التصعيد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:27

قبلان في خطبة عيد الاضحى: لبنان اكبر من أن يعود الى التقسيم والحرب الاهلية ذهبت الى غير رجعة والقتال الذي تقوده المقاومة في الجنوب لحماية لبنان بعيدًا عن الطائفية

LBCI
آخر الأخبار
00:29

قبلان في خطبة عيد الاضحى: سيادة لبنان هي الاهم على الاطلاق ومعركتنا معركة استقلال استراتيجي

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-10

المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان في خطبة العيد: حذاري الشحن الطائفي وأخذ البلد الى فتنة ولا بد نشكر الجيش اللبناني على حماية البلد

LBCI
آخر الأخبار
00:31

قبلان في خطبة عيد الاضحى: زمن السطوة الصهيونيّة انتهى والمعركة اليوم هي معركة وطنيّة والحليف هو حليف بالمصالح الوطنيّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:33

الخطيب: لبنان لن يكون الا بلد التعايش والاخوة ولن نترك لاسرائيل فرصة لتقسيمه أو تقزيمه

LBCI
حال الطقس
02:08

كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
16:11

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يدفعنا نحو التصعيد

LBCI
أمن وقضاء
14:28

توقيف مواطنَين في بلدة نبحا - بعلبك... وهذا ما ضبط بحوزتهما (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

بعد زواج دام لمدة 30 سنة... امرأة تكتشف أمرًا مدمرا وتختار الطلاق!

LBCI
منوعات
2024-06-11

"زوجة أخي المتلاعبة أجبرته على قطع علاقته بنا"... امرأة تروي قصّتها الغريبة وهذه تفاصيلها!

LBCI
فنّ
2024-06-10

رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي

LBCI
منوعات
2024-05-21

ابنة الـ4 سنوات تفقد ذاكرتها لمرات عدة في اليوم نفسه... والأطباء عاجزون عن معالجة تلك النوبات!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:12

قبلان في خطبة عيد الاضحى: ديمقراطية لبنان توافقية لا عددية التزمناها إصراراً منّا على حماية العائلة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
16:49

هنية: حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:42

بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا

LBCI
رياضة
13:36

في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:30

ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!

LBCI
فنّ
05:20

"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)

LBCI
منوعات
11:10

صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
06:49

وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام

LBCI
آخر الأخبار
17:30

معاريف نقلًا عن الجيش الإسرائيلي: تصريحات هغاري بشأن تصعيد واسع في لبنان ليست تهديدًا بل رسالة لواشنطن والعالم

LBCI
أمن وقضاء
12:53

إخماد حريق ثلاث شاحنات وحاوية محملة بأطنان من الكرتون والبلاستيك أمام مستودع للكرتون في العمروسية

LBCI
أمن وقضاء
05:23

قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن

LBCI
أمن وقضاء
09:23

ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More