الخطيب: لبنان لن يكون الا بلد التعايش والاخوة ولن نترك لاسرائيل فرصة لتقسيمه أو تقزيمه

اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنه يجب على العدو الاسرائيلي أن يخرج أولاً سالماً من رفح قبل أن يتهدّدنا انه سينهي حربه على رفح ليشنّ حرباً على لبنان".



وسأل في صلاة عيد الاضحى:" ماذا كان يفعل على الجبهة اللبنانية حتى الآن؟".



وقال الشيخ الخطيب: "أنت من تهدد؟ تهدد فرسان المصر ورجالاً أعاروا جماجمهم لله الذين لا يخافون الموت ويطلبون من الله الشهادة.



ورأى انه من المؤسف أن تتطابق بعض المواقف الداخلية مع الموقف الاسرائيلي في مواجهة المقاومة التي لولاها لما بقي للبنان من وجود.



وشدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى على ان لبنان لن يكون الا بلد التعايش والاخوة، مؤكدا أننا لن نترك لاسرائيل فرصة لتقسيمه أو تقزيمه، وقال:" نحن لم نُقدّم دماء شهدائنا على مذبح أصحاب الاهواء والغرائز".



وتابع:" أما كيف يكون عيد مع ما يعيشه أهلنا في غزة وجنوب لبنان؟ فإننا نكبر بهم وبشهدائهم وبتضحياتهم فهم لم يقدموا ذلك عبثاً ولم تذهب تضحياتهم هباءً وإنما أنتج عزاً وفخراً، فمن لديه أمثالكم نال عزاً وفخراً، إنّ عيد أمتنا أن يكون لنا مثل هؤلاء العظماء".