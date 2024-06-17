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فياض للـLBCI: الدراسات بدأت لبناء معملين للطاقة المتجددة بحلول بداية 2025
أخبار لبنان
2024-06-17 | 04:28
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فياض للـLBCI: الدراسات بدأت لبناء معملين للطاقة المتجددة بحلول بداية 2025
أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن تشغيل معملي الزوق والجية متوقف لانتظار مؤسسة كهرباء لبنان استشارة ديوان المحاسبة، على الرغم من تأمين الفيول B، الاقل كلفة من الغاز اويل، معتبرا أن الملصحلة الوطنية تقضي التوافق.
وكشف فياض، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن كهرباء لبنان لا تريد تشغيل المعملين من دون رأي ديوان المحاسبة بسبب خلافات سابقة مع الشركة المشغلة، وذلك لتأمين حماية العقد، مشيرا إلى أن لا جواب واضحا من قبل ديوان المحاسبة حتى الساعة.
من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة أنه وبحسب آخر الاحصاءات، فإن لبنان يعمل وفق ما يزيد عن ألف و500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، أي 20% من استهلاك الطاقة، لافتا إلى أنه وبحلول العام 2030 ممكن أن نصل إلى 40%.
وقال:" هناك 11 رخصة لمعامل على الطاقة المتجددة وcma cgm اشترت رخصتين وبدأت بالدراسات لبناء معملين للطاقة المتجددة بحلول بداية 2025".
وفي السياق، كشف فياض أنه اقترح أن تشتري قطر انرجي وتوتال انرجيز الرخص الـ9 الاخرى، مقترحا أن تسمح الحكومة وفق القانون بزيادة الميغاواط للطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، أكد أن البلوكات في المياه اللبنانية مهمة، بحسب ما قالت له بعض الشركات خصوصا البلوك 9 الذي يبقى واعدا.
وعن المواد الكيميائية في طرابلس والزوق، فأكد وزير الطاقة أننا بانتظار إنهاء المناقصات لازالتها، مطمئنا أنها لا تشكل خطرا على السلامة العامة لكن يجب أن تزال.
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