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وول ستريت جورنال: هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة بري
أخبار لبنان
2024-06-17 | 10:15
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وول ستريت جورنال: هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة بري
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها إن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وذكرت المصادر أن الأطراف تناقش التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة.
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